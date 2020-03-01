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Usta oyuncu ’dan şehitleri için duygu dolu paylaşım!

Usta sanatçı 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı. ’teki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman asker için efsane oyuncu Cüneyt Arkın’dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Türkiye Perşembe akşamı İdlib'den gelen acı haberle yasa boğuldu. Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken binlerce kişi acılarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Cüneyt Arkın. Arkın'ın askerlerimiz için gözyaşlarına boğulduğu videoya beğeni ve destek mesajı yağdı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 14:54 ABONE OL
Usta oyuncu Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım!

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'deki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman askerlerimiz için Yeşilçam'ın efsane oyuncusu 'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Arkın, sosyal medya hesabından "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

TÜRKİYE İDLİB'DEN GELEN ACI HABERLE YASA BOĞULDU

Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken binlerce kişi acılarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Cüneyt Arkın. Arkın'ın askerlerimiz için gözyaşlarına boğulduğu videoya beğeni ve destek mesajı yağdı.

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım!
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