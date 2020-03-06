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'in oğlu Lider Şahin bu kez de ünlü oyuncu yakalandı!

'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yine çapkınlıkta yakalandı. İrem Derici ve ve Didem Soydan'la yaşadığı medyatik ilişkilerle adını duyuran Lider, bu kez oyuncu ile görüntülendi. İkili, önceki akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın'da birlikteydi.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 14:41 ABONE OL
Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin bu kez de ünlü oyuncu Burcu Binici yakalandı!

Manken Didem Soydan'dan ayrılan Lider Şahin, önceki gece Emirgan'da oyuncu ile görüntülendi. Usta sanatçı 'in oğlu Lider Şahin, önceki gece Emirgan'daki bir mekanda Burcu Binici ile objektiflere takıldı.

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Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin bu kez de ünlü oyuncu Burcu Binici yakalandı!
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