Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin bu kez de ünlü oyuncu Burcu Binici yakalandı!

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yine çapkınlıkta yakalandı. İrem Derici ve ve Didem Soydan'la yaşadığı medyatik ilişkilerle adını duyuran Lider, bu kez oyuncu Burcu Binici ile görüntülendi. İkili, önceki akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın'da birlikteydi.
Giriş Tarihi: 6.3.2020 14:40Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 14:41ABONE OL
Manken Didem Soydan'dan ayrılan Lider Şahin, önceki gece Emirgan'da oyuncu Burcu Binici ile görüntülendi. Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, önceki gece Emirgan'daki bir mekanda Burcu Binici ile objektiflere takıldı.