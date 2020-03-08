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'un mutluluk pozları!

Oyuncu ve Basketbolcu 14 Haziran 2019 tarihinde evlenmiş çiftin nikahları Barcelona Konsolosluğu'nda gerçekleşmişti. Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin ilk bebekleri 24 Kasım'da dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen çift, kızlarına Vina adını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan çift sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Müge Boz, bu kez kızı Vina ve eşi Caner Erdeniz ile yürüş pozlarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 21:15 ABONE OL
Müge Boz'un mutluluk pozları!

2019 yılında basketbolcu ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu , aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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Müge Boz'un mutluluk pozları!
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