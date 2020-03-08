Müge Boz'un mutluluk pozları!

Oyuncu Müge Boz ve Basketbolcu Caner Erdeniz 14 Haziran 2019 tarihinde evlenmiş çiftin nikahları Barcelona Konsolosluğu'nda gerçekleşmişti. Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin ilk bebekleri 24 Kasım'da dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen çift, kızlarına Vina adını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan çift sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Müge Boz, bu kez kızı Vina ve eşi Caner Erdeniz ile yürüş pozlarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 8.3.2020 21:08Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 21:15ABONE OL
2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.