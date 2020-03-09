Haberler Günaydın Haberleri Usta oyuncu Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova’da!

Usta oyuncu ’da!

’nin reyting rekortmeni dizisi ’ya karakteriyle usta sanatçı geliyor. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da “Sevda Çağlayan” dönemi başlayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda Çağlayan’ı hem Hünkar’ın hem de Çukurova’nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak. Nazan Kesal, yeni projesi hakkında ‘Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Bir Zamanlar Çukurova güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım.’ yorumu yaptı ve Adana’ya gitmek için heyecanlandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 14:56 ABONE OL
Usta oyuncu Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova’da!

Başarılı sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni , dizinin ikinci sezonunda kritik bir karakter ile ekibe dahil oluyor! Nazan Kesal, önümüzdeki günlerde Adana'ya giderek çekimlere başlayacak. "", dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak.

"SEVDA" GELECEK…

Yayınlanan 58. bölümde, Demir, Züleyha'dan; Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmişken diziye 61. Bölümünde neredeyse bir ömür vazgeçilmemiş bir karakter olarak "Sevda" gelecek…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Usta oyuncu Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA