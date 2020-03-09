Usta oyuncu Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova’da!

Başarılı sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nazan Kesal, dizinin ikinci sezonunda kritik bir karakter ile ekibe dahil oluyor! Nazan Kesal, önümüzdeki günlerde Adana'ya giderek çekimlere başlayacak. "Sevda Çağlayan", dizide hem Hünkar'ın hem de Çukurova'nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapacak.

"SEVDA" GELECEK…

Yayınlanan 58. bölümde, Demir, Züleyha'dan; Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmişken diziye 61. Bölümünde neredeyse bir ömür vazgeçilmemiş bir karakter olarak "Sevda" gelecek…