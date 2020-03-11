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Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız’ın yıldızı ’un paylaşımı olay oldu!

Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız' geçtiğimiz günlerde 3. sezonu izleyenleriyle buluştu. Dizide, 'un canlandırdığı 'Hakan' karakteri 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son bölümdeki saç makyajı özel bir teknik kullanılarak tam 2.5 saat sürdü. Oyuncunun dizideki yeni imajı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Ulusoy’un son paylaşımı hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu paylaşımına ‘The First Protector HARUN. Emeği geçen herkese teşekkürler’ notu düştü.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:23 ABONE OL
Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız’ın yıldızı Çağatay Ulusoy’un paylaşımı olay oldu!

Netflix'te yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da 'un 3 saatin üzerinde süren değişimi izleyenleri adeta şoke etti. Özel bir makyajla hazırlanan Çağatay Ulusoy, bakın nasıl tanınmaz hale geliyor. Dijital dizi, film izleme platformu olan Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy, değişimiyle görenleri çok şaşırttı. Yeni sezonu olan 3. sezonuyla Netflix'te 8 bölümlük olarak yayımlanmaya başlayan dizide Harun karakterine de hayat veren Ulusoy'un değişimi ise 3 saatten fazla vakit alıyor.
HARUN'A DÖNÜŞEN ULUSOY'UN MAKYAJI İÇİN TAM 2.5 SAAT HARCANDI
İki karaktere birden hayat veren Çağatay Ulusoy'un Hakan karakterinden Harun karakterine dönüşmesini ve makyajını Hakan Muhafız ekibi kayda aldı. Özel bir teknik kullanılarak ilk muhafız Harun'a dönüşen Ulusoy'un makyajı için tam 2.5 saat harcandı. Saç ve makyaj için üç kişinin, kostüm hazırlığı için ise iki kişinin görev aldığı hazırlık, 3 saatin üzerinde bir sürede tamamlandı. Sürecin sonunda da Ulusoy, 4 kilo ağırlığında bir kostümle performansını sergilemek için kameraların karşısına geçti.

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Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız’ın yıldızı Çağatay Ulusoy’un paylaşımı olay oldu!
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