Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız’ın yıldızı Çağatay Ulusoy’un paylaşımı olay oldu!

Netflix'te yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un 3 saatin üzerinde süren değişimi izleyenleri adeta şoke etti. Özel bir makyajla hazırlanan Çağatay Ulusoy, bakın nasıl tanınmaz hale geliyor. Dijital dizi, film izleme platformu olan Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy, değişimiyle görenleri çok şaşırttı. Yeni sezonu olan 3. sezonuyla Netflix'te 8 bölümlük olarak yayımlanmaya başlayan dizide Harun karakterine de hayat veren Ulusoy'un değişimi ise 3 saatten fazla vakit alıyor.

HARUN'A DÖNÜŞEN ULUSOY'UN MAKYAJI İÇİN TAM 2.5 SAAT HARCANDI

İki karaktere birden hayat veren Çağatay Ulusoy'un Hakan karakterinden Harun karakterine dönüşmesini ve makyajını Hakan Muhafız ekibi kayda aldı. Özel bir teknik kullanılarak ilk muhafız Harun'a dönüşen Ulusoy'un makyajı için tam 2.5 saat harcandı. Saç ve makyaj için üç kişinin, kostüm hazırlığı için ise iki kişinin görev aldığı hazırlık, 3 saatin üzerinde bir sürede tamamlandı. Sürecin sonunda da Ulusoy, 4 kilo ağırlığında bir kostümle performansını sergilemek için kameraların karşısına geçti.