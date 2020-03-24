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Ünlü yönetmen koronavirüs salgınını fırsat bildi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeniyle dünya tedbirlerini artırmaya devam ediyor. gibi bazı kişiler ise salgını fırsata çeviriyor. İddiaya göre Sinan Çetin, villasının hemen yanında bulunan, ada halkının sahile inmek için kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı. Adalar Belediyesi’ne şikayette bulunan komşuları, Çetin’in “evde kal” kampanyasını fırsat bildiğini ileri sürdü: “Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz.”

Giriş Tarihi: 24.3.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 08:43 ABONE OL
Ünlü yönetmen Sinan Çetin koronavirüs salgınını fırsat bildi!

Büyükada'daki villasında usulsüz şekilde tadilat yaptırdığı öne sürülen , şimdi de evinin bitişiğindeki yolu duvar ördürerek kapattığı iddiasıyla gündemde. O yolu sahile inerken kullandıklarını söyleyen ada halkı tepkili: "Herkesin evde olmasını fırsat bilip bir günde yolu kapatmış."

ÜNLÜ YÖNETMEN İMARDA USULSÜZLÜK YAPTI

Hürriyet'in haberine göre; Sinan Çetin, ev aldığı Büyükada'da olay yarattı. Çetin bir süre önce satın aldığı denize sıfır konumdaki villayı tadilata sokmuş, ada basını ünlü yönetmenin imarda usulsüzlük yaptığını, 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirerek kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığını yazmıştı. Sinan Çetin şimdi de evinin yanındaki halka açık yolu izinsiz şekilde kapattığı iddiasıyla gündemde.

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Ünlü yönetmen Sinan Çetin koronavirüs salgınını fırsat bildi!
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