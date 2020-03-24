Ünlü yönetmen Sinan Çetin koronavirüs salgınını fırsat bildi!

Büyükada'daki villasında usulsüz şekilde tadilat yaptırdığı öne sürülen Sinan Çetin, şimdi de evinin bitişiğindeki yolu duvar ördürerek kapattığı iddiasıyla gündemde. O yolu sahile inerken kullandıklarını söyleyen ada halkı tepkili: "Herkesin evde olmasını fırsat bilip bir günde yolu kapatmış."

ÜNLÜ YÖNETMEN İMARDA USULSÜZLÜK YAPTI

Hürriyet'in haberine göre; Sinan Çetin, ev aldığı Büyükada'da olay yarattı. Çetin bir süre önce satın aldığı denize sıfır konumdaki villayı tadilata sokmuş, ada basını ünlü yönetmenin imarda usulsüzlük yaptığını, 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirerek kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığını yazmıştı. Sinan Çetin şimdi de evinin yanındaki halka açık yolu izinsiz şekilde kapattığı iddiasıyla gündemde.