Özcan Deniz’in yeğeninin 6 yıl hapsi istendi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D., geçtiğimiz aylarda lüks bir otomobille trafiğe çıkmıştı. Ehliyeti olmadan araç kullanan D.D.'nin, 250 km. hız yaptığını GÜNAYDIN manşete taşıdı. Bu haberin ses getirmesinin ardından savcılık, genç hakkında soruşturma başlattı.



DAVA AÇILDI

İfadesi alınan küçük D. D, "Ailemizin oto kiralama şirketine ait aracın anahtarını alıp çıktım. Çok pişmanım" dedi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan D.D., Çocuk Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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