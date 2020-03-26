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’in yeğeninin 6 yıl hapsi istendi

’in 16 yaşındaki yeğeni D.D. hakkında, ehliyeti olmadan trafiğe çıkıp 250 km. hız yaptığı için dava açıldı. Savcılık, gencin bir yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verdi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Özcan Deniz’in yeğeninin 6 yıl hapsi istendi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D., geçtiğimiz aylarda lüks bir otomobille trafiğe çıkmıştı. Ehliyeti olmadan araç kullanan D.D.'nin, 250 km. hız yaptığını GÜNAYDIN manşete taşıdı. Bu haberin ses getirmesinin ardından savcılık, genç hakkında soruşturma başlattı.

DAVA AÇILDI
İfadesi alınan küçük D. D, "Ailemizin oto kiralama şirketine ait aracın anahtarını alıp çıktım. Çok pişmanım" dedi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan D.D., Çocuk Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Özcan Deniz’in yeğeninin 6 yıl hapsi istendi
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