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: Bu bize büyük bir ders olsun

Sosyetenin ünlü ismi, ’in damadı , koronavirüs nedeniyle eve kapanan herkese hayatlarını sorgulamalarını tavsiye etti: “Bir kudurmuştuk. Evlenme teklif etme partisi, sözümüz olacak partisi, düğünümüz için paraşütle mi atlasak, yoksa konsere mi çıksa planları… Çok azıp kudurmuştuk, hayat bize ‘Otur evinde, sade yaşa, unuttuğun şükretmeyi hatırla, gösterişten vazgeç, muhasebe yap’ dedi. Bugünler hepimiz için bir ders olmalı…”

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Ender Alkoçlar: Bu bize büyük bir ders olsun

Sosyetenin ünlü ismi, Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar, tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınının herkesi evine hapsedip düşünmeye sevk etttiğini söyledi. Alkoçlar şöyle konuştu: "Bir kudurmuştuk, bir kudurmuştuk ki... Evlenme teklif etti partisi, sözümüz olacak partisi, nişan yapacağız en iyi yerde olmalı, düğünümüz var aman rezil olmayalım; paraşütle mi atlasak, Tarkan mı çıksın, Jennifer Lopez mi? Yok en değişik bizimkisi olsun. Hamileyim, bebeğimin cinsiyeti belli oldu partisi... Doğurmadan bebek geliyor partisi. Doğurana kadar odayı Versay Sarayı'na çevirmeler. Baby shower, dişi çıktı, yaş günü ve daha liste uzun. Çok azdık ve kudurduk, dünya bize 'Otur evde, sade bir hayat yaşa, şükretmeyi, unuttuğun sağlığın, gösteriş yapmaktan kaçırdığın zamanın, hayatında abarttığın her mananın muhasebesini yap' dedi. Yapıyor muyuz? Yapalım bence... Yaşam tarzımızdan, konuşma şeklimize kadar bir abartı, bir şımarıklık. Ne oldu o mütevazı Türk milletine. Herkeste bir yarış, şükretmeyi unuttuk. Milyon dolarların olsa ne fayda; hadi gidelim tatile. Avrupa mı, Asya mı? İşte elini yüzünü yıkar oturursun evde. Ne kaldıysa dolapta pişirir yersin. Lokantalarda yemek beğenmeyen, aşcı, garson azarlayan, makyaj görüntüsünü Instagram'da paylaşanlara ne oldu? Bu bize büyük bir ders olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun…"

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Ender Alkoçlar: Bu bize büyük bir ders olsun
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