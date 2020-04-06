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spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı!

Ünlü oyuncu , magazin gündeminden düşmeyen oyunculardan sosyal medya hesabını sık kullanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu şu sıralar evde vakit geçiren ünlü isimlerden. Hande Erçel karantina döneminde spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı!

Giriş Tarihi: 6.4.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 22:21 ABONE OL
Hande Erçel spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı!

Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen , sevgilisiyle birlikte ev karantinasına devam ediyor.

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Hande Erçel spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı!
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