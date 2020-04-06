Hande Erçel spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, magazin gündeminden düşmeyen oyunculardan sosyal medya hesabını sık kullanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu şu sıralar evde vakit geçiren ünlü isimlerden. Hande Erçel karantina döneminde spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı!
Giriş Tarihi: 6.4.2020 22:08Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 22:21ABONE OL
Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte ev karantinasına devam ediyor.