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Yakışıklı oyuncu , 4 ay önce tanıştığı ile nikah masasına oturdu.Dilan Telkök, kendisi gibi oyuncu eşi Berkay Hardal ile romantik pozunu hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede 115 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 23:25 ABONE OL
Berkay Hardal-Dilan Telkök'ten aşk dolu paylaşım

, bir süredir aşk yaşadığı ile geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor.

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Berkay Hardal-Dilan Telkök'ten aşk dolu paylaşım
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