Berkay Hardal-Dilan Telkök'ten aşk dolu paylaşım

Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, 4 ay önce tanıştığı Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu.Dilan Telkök, kendisi gibi oyuncu eşi Berkay Hardal ile romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede 115 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Giriş Tarihi: 7.4.2020 23:05Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 23:25ABONE OL
Berkay Hardal, bir süredir aşk yaşadığı Dilan Telkök ile geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor.