Zalim İstanbul’un Agah'ı Fikret Kuşkan mahkemeye başvurarak Bahar Kerimoğlu hakkında…

Fikret Kuşkan, mahkemeye başvurarak eski eşi Bahar Kerimoğlu hakkında koruma talep etti. Oyuncu, Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

YENİ BİR DAVA DAHA

Hürriyet'in haberine göre; Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu, 4 yıl süren evliliklerini 2009'da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara'yla evlendi. Ancak bu evlilikle birlikte eski eşiyle olan sorunları yeniden baş gösterdi. Bahar Kerimoğlu'nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya konu oldu.