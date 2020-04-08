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Zalim ’un Agah'ı mahkemeye başvurarak hakkında…

Zalim ’un ’ı , mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında koruma talep etti. Fikret Kuşkan, Bahar Kerimoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Bahar Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi. Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu, 4 yıl süren evliliklerini 2009’da bitirdi.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:23 ABONE OL
Zalim İstanbul’un Agah'ı Fikret Kuşkan mahkemeye başvurarak Bahar Kerimoğlu hakkında…

, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında koruma talep etti. Oyuncu, Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

YENİ BİR DAVA DAHA

Hürriyet'in haberine göre; Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu, 4 yıl süren evliliklerini 2009'da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara'yla evlendi. Ancak bu evlilikle birlikte eski eşiyle olan sorunları yeniden baş gösterdi. Bahar Kerimoğlu'nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya konu oldu.

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Zalim İstanbul’un Agah'ı Fikret Kuşkan mahkemeye başvurarak Bahar Kerimoğlu hakkında…
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