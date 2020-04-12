Ünlü oyuncu Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu!

Gamze Özçelik, sokağa çıkma yasağının ardından market ve fırınlara hücum edenlere sosyal medya hesabından tepki göstererek "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik beraberliği hatırlatır" dedi.

DERS NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşların bu hamlesine kısa sürede tepki yağarken Gamze Özçelik'ten ders niteliğinde bir paylaşım geldi.