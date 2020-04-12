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Ünlü oyuncu ’ten dikkat çeken ! paylaşımı çok konuşuldu!

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti, ünlü oyuncunun paylaşımı çok konuşuldu. Oyuncu Gamze Özçelik, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 2 gün getirilmesinin ardından marketlere akın eden vatandaşlarla ilgili paylaşımda bulundu. Gamze Özçelik, hesabından yayınladığı gönderide "Korkmayalım. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 14:40 ABONE OL
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu!

, sokağa çıkma yasağının ardından market ve fırınlara hücum edenlere hesabından tepki göstererek "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik beraberliği hatırlatır" dedi.

DERS NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar il sınırları içerisinde getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşların bu hamlesine kısa sürede tepki yağarken Gamze Özçelik'ten ders niteliğinde bir geldi.

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Ünlü oyuncu Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu!
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