Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk dolu sözler... Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'in doğum gününü böyle kutladı...

Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Eşi Başak Dizer ile evlerinde karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan paylaşım geldi. Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ile eşi Başak Dizer'in doğum gününü kutladı...
Giriş Tarihi: 13.4.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:25ABONE OL
Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Eşi Başak Dizer ile evlerinde karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan paylaşım geldi.