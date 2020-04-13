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'dan aşk dolu sözler... Kıvanç Tatlıtuğ eşi 'in böyle kutladı...

Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Eşi ile evlerinde karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan paylaşım geldi. Kıvanç Tatlıtuğ hesabından yaptığı romantik paylaşım ile eşi Başak Dizer'in kutladı...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 12:25 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk dolu sözler... Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'in doğum gününü böyle kutladı...

Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Eşi ile evlerinde karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ'dan paylaşım geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk dolu sözler... Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'in doğum gününü böyle kutladı...
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