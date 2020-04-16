Ünlü fenomen Merve Taşkın'a ifşa davası!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia etmiş ve sonrasında futbolcu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelmişti. Taşkın, sosyal medya hesabında da bir takipçisiyle bekaret konusu üzerine tartışmıştı.



ATIŞMA YAŞANDI

Başka bir sosyal medya fenomeni olan Meriç İzgi, bu tartışma üzerine Taşkın'a 'Böyle paylaşımlar mı yapıyorsun sen, utanç verici, rahatsız edici biraz' diye yazınca, Taşkın da "En azından senin gibi bazı şeyleri saklamıyorum" diye cevap vermiş, ikili arasında birtakım yazışmalar gerçekleşmişti. Taşkın, İzgi'yle aralarında cereyan eden yazışmaları sosyal medya hesabında yayınladı. Bunun üzerine Meriç İzgi, savcılığa başvurarak kendisine hakaret eden ve mesajlarını ifşa eden fenomen Merve Taşkın'ı ihbar etti. İzgi'nin ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



'HESABIMI ÇALDILAR'

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Taşkın, sosyal medya fenomeni oldukları için birbirlerinin arkadaş listesinde ekli olduklarını, şikayete konu paylaşımları kendisinin yapmadığını, sosyal medya hesaplarının sürekli başka kişilerce ele geçirildiğini, şikayete konu paylaşımların da hesabını ele geçiren kişi veya kişilerce yapılmış olabileceğini, bu konuda şimdiye kadar herhangi bir şikayeti olmadığını belirtti.



7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Taşkın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirtti. Taşkın hakkında, 'Hakaret, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme' suçundan dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen ünlü fenomen, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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