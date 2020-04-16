Ünlü oyuncu Kadir Doğulu doğum günü için anlamlı çağrıda bulundu! Neslihan Atagül ile karantinada…

Coronavirüs salgını nedeniyle kendini evinde karantinaya alan ünlü oyuncu Kadir Doğulu karantina sürecini oyuncu eşi Neslihan Atagül ile geçiriyor. Kadir Doğulu, yaklaşan doğum günü için anlamlı bir çağrıda bulundu. Kadir Doğulu ‘19 Nisan bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum’ dedi.
Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:48Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:12ABONE OL
Coronavirüs salgını nedeniyle kendini evinde karantinaya alan ünlüler arasında oyuncu Kadir Doğulu da yer alıyor. Bu süreci eşi Neslihan Atagül ile birlikte geçiren Doğulu, yaklaşmakta olan doğum günü için anlamlı bir çağrıda bulundu.