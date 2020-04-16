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Ünlü oyuncu doğum günü için anlamlı çağrıda bulundu! ile karantinada…

Coronavirüs salgını nedeniyle kendini evinde karantinaya alan ünlü oyuncu karantina sürecini oyuncu eşi ile geçiriyor. Kadir Doğulu, yaklaşan doğum günü için anlamlı bir çağrıda bulundu. Kadir Doğulu ‘19 Nisan bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum’ dedi.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:12 ABONE OL
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu doğum günü için anlamlı çağrıda bulundu! Neslihan Atagül ile karantinada…

Coronavirüs salgını nedeniyle kendini evinde karantinaya alan ünlüler arasında oyuncu da yer alıyor. Bu süreci eşi ile birlikte geçiren Doğulu, yaklaşmakta olan doğum günü için anlamlı bir çağrıda bulundu.

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Ünlü oyuncu Kadir Doğulu doğum günü için anlamlı çağrıda bulundu! Neslihan Atagül ile karantinada…
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