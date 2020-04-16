Ünlü oyuncu Kadir Doğulu doğum günü için anlamlı çağrıda bulundu! Neslihan Atagül ile karantinada…

Coronavirüs salgını nedeniyle kendini evinde karantinaya alan ünlüler arasında oyuncu Kadir Doğulu da yer alıyor. Bu süreci eşi Neslihan Atagül ile birlikte geçiren Doğulu, yaklaşmakta olan doğum günü için anlamlı bir çağrıda bulundu.