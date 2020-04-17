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'den sürpriz proje! Özcan Deniz evde çekeceği filminde oğlu Kuzey'i de oynatacak...

kendi evini film setine çevirdi. Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Özcan Deniz'in filminde kendisinin yanı sıra eski eşi ve oğlu Kuzey de rol alacak. Özcan Deniz'in tamamını ev ortamında çekeceği filmi , gerilim ile dram türlerinde olacakmış...

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 17.4.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:42 ABONE OL
Özcan Deniz'den sürpriz proje! Özcan Deniz evde çekeceği filminde oğlu Kuzey'i de oynatacak...

Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor. Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor. Oyuncuların ev ortamlarında kendilerinin çektikleri amatör görüntülerden oluşan diziler izleyicilerle buluşmaya başladı. Evde dizi, film çekimi projelerine Özcan Deniz de dahil oldu.

İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi. Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.

Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olan ve Özcan Deniz'in de rol aldığı filmin tamamı ev imkanlarıyla çekilecek.

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Özcan Deniz'den sürpriz proje! Özcan Deniz evde çekeceği filminde oğlu Kuzey'i de oynatacak...
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