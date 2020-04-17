Ünlü oyuncu Demet Özdemir çok konuşulacak bir gafa imza attı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu yılki Oscar töreninde 6 ödül birden alan ‘Parazit’ filmi için “Oscar’a adaydı” dedi. Güzel oyuncu Demet Özdemir’in gafı, sosyal medyada alay konusu oldu. Instagram'da evinden canlı yayın yapan Demet Özdemir, karantinada izlenecek filmleri sıralarken Parazit filminden etkilendiğini ve filmi çok beğendiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 17.4.2020 13:23Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:36ABONE OL
Oyuncu Demet Özdemir, bu yılki Oscar töreninde 6 ödül birden alan 'Parazit' filmi için "Oscar'a adaydı" dedi. Özdemir'in gafı, sosyal medyada alay konusu oldu.