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Ünlü oyuncu çok konuşulacak bir gafa imza attı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Ünlü oyuncu , bu yılki Oscar töreninde 6 ödül birden alan ‘Parazit’ filmi için “Oscar’a adaydı” dedi. Güzel oyuncu Demet Özdemir’in gafı, sosyal medyada alay konusu oldu. Instagram'da evinden canlı yayın yapan Demet Özdemir, karantinada izlenecek filmleri sıralarken Parazit filminden etkilendiğini ve filmi çok beğendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:36 ABONE OL
Ünlü oyuncu Demet Özdemir çok konuşulacak bir gafa imza attı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Oyuncu , bu yılki Oscar töreninde 6 ödül birden alan 'Parazit' filmi için "Oscar'a adaydı" dedi. Özdemir'in gafı, sosyal medyada alay konusu oldu.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir çok konuşulacak bir gafa imza attı! Sosyal medyada alay konusu oldu
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