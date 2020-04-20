Ünlü oyuncu Cansu Dere'den büyük gaf! Cansu Dere meslektaşı Tuba Büyüküstün için bakın ne dedi!

Ünlü oyuncu Cansu Dere’nin Tuba Büyüküstün ile ilgili yaptığı yorum magazin dünyasını karıştırdı. Ortadoğu'nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandığını iddia etti. Cansu Dere, tepki çeken sözleri üzerine özür dilese de sarf ettiği cümle, olay yarattı. Cansu Dere, bu şok yorumu için ise pişman olup "Yaptığım zorbalıktı. Beni affet" diyerek meslektaşından özür diledi.
Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:04Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:10ABONE OL
Ürdün'deki bir internet sitesinin haberi, magazin dünyasını karıştırdı. İddialara göre Cansu Dere, Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandı. Dere, tepkiler üzerine özür diledi.