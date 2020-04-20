Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Cansu Dere'den büyük gaf! Cansu Dere meslektaşı Tuba Büyüküstün için bakın ne dedi!

Ünlü oyuncu 'den büyük gaf! Cansu Dere meslektaşı için bakın ne dedi!

Ünlü oyuncu ’nin ile ilgili yaptığı yorum magazin dünyasını karıştırdı. Ortadoğu'nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandığını iddia etti. Cansu Dere, tepki çeken sözleri üzerine özür dilese de sarf ettiği cümle, olay yarattı. Cansu Dere, bu şok yorumu için ise pişman olup "Yaptığım zorbalıktı. Beni affet" diyerek meslektaşından özür diledi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:10 ABONE OL
Ünlü oyuncu Cansu Dere'den büyük gaf! Cansu Dere meslektaşı Tuba Büyüküstün için bakın ne dedi!

Ürdün'deki bir internet sitesinin haberi, magazin dünyasını karıştırdı. İddialara göre , için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandı. Dere, tepkiler üzerine özür diledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Cansu Dere'den büyük gaf! Cansu Dere meslektaşı Tuba Büyüküstün için bakın ne dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA