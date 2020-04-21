Ünlü oyuncu Cansu Dere o iddialara cevap verdi! Cansu Dere’den Tuba Büyüküstün açıklaması geldi!

Güzel oyuncu Cansu Dere’nin Tuba Büyüküstün ile ilgili yaptığı yorum magazin dünyasını karıştırmıştı. Ortadoğu'nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandığını iddia etmişti. Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de iddialar arasındaydı. Ünlü oyuncu Cansu Dere o sözlerle ilgili açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 21.4.2020 15:45Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:52ABONE OL
Ürdün'deki bir internet sitesinin haberi, magazin dünyasını karıştırmıştı. İddialara göre Cansu Dere, Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandı. Dere, tepkiler üzerine özür diledi.