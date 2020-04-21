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Ünlü şarkıcı ile doğum günlerini evde birlikte kutladılar

Ünlü şarkıcı eşi ve kızları , coronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada. Bütün vakitlerini evde geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt, yaş günlerini birlikte kutladı. Demet Akalın ve Okan Kurt mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Evde kızları Hira ile birlikte bir kutlama organize eden ikili, pastalarını ailece üfledi.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 12:52 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt doğum günlerini evde birlikte kutladılar

Coronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı karantinaya alan ve , doğum günlerini evde birlikte kutladı. İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt doğum günlerini evde birlikte kutladılar
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