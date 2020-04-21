Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt doğum günlerini evde birlikte kutladılar

Ünlü şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızları Hira Kurt, coronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada. Bütün vakitlerini evde geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt, yaş günlerini birlikte kutladı. Demet Akalın ve Okan Kurt mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Evde kızları Hira ile birlikte bir kutlama organize eden ikili, pastalarını ailece üfledi.
Giriş Tarihi: 21.4.2020 12:43Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 12:52ABONE OL
Coronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı karantinaya alan Demet Akalın ve Okan Kurt, doğum günlerini evde birlikte kutladı. İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.