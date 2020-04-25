Sanat dünyası balkona koştu

Sarıyer'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay, saat 20.58'de evinin penceresine çıktı. Sanatçı, yolda yapım çalışması yapan işçilerle birlikte saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.Alişan, eşi Buse Varol ile evinin bahçesine çıkarak önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu.Salgın nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Hülya Koçyiğit de evinin camına çıkıp marşı okudu.Evinin balkonunda İstiklal Marşı okuyan Deniz Seki, "Hiç unutmayacağımız bir 23 Nisan yaşadık. Kutlu olsun" dedi.Mustafa Ceceli, oğlu Arın'la birlikte evinin balkonuna çıktı. Aynı sitede yaşayanlar da Ceceli gibi İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.Erdal Özyağcılar da eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile evlerinin bahçesine çıkıp İstiklal Marşı okudu.