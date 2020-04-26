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ile İftar programına soru yağıyor! Yoğunluk nedeniyle hattı kilitlendi!

Ramazan, ATV’de coşkuyla başladı. ile İftar programına ilk gün 25 bin soru yağdı, yoğunluk nedeniyle hattı kilitlendi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 09:29 ABONE OL
Nihat Hatipoğlu ile İftar programına soru yağıyor! Yoğunluk nedeniyle Whatsapp hattı kilitlendi!

BU YIL STÜDYODA
Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu yıl farklı bir konseptte ekrana geliyor. Yıllardır Sultanahmet Meydanı'nda muazzam kalabalıklar eşliğinde yapılan iki program, bu yıl salgın nedeniyle stüdyodan gerçekleşiyor. Programa konuk alınmıyor, geçmiş yıllardaki görüntüler ekrana yansıtılıyor.


TEK TEK YANITLIYOR
Hatipoğlu'nun ilk iftar programına ilgi yine büyüktü. Ekran başındakiler iftar öncesi Hatipoğlu'na 25 bin soru gönderdi. Yoğunluk nedeniyle WhatsApp hattı kilitlendi. Hatipoğlu, kendisine ulaşan soruları her zamanki samimiyeti ve sıcaklığıyla tek tek yanıtlamaya çaba gösterdi.

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Nihat Hatipoğlu ile İftar programına soru yağıyor! Yoğunluk nedeniyle Whatsapp hattı kilitlendi!
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