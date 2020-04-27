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’un ‘karantinada spor’ pozu olay oldu!

Karantinada spor yapan , sabah karın egzersizi sonrası paylaştığı ve “Güne karın egzersiziyle başlayınca ben… püfff… Günaydın herkese” yazdığı hikaye ile yine gündemde…

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Günaydın
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:30 ABONE OL
Murat Boz’un ‘karantinada spor’ pozu olay oldu!

Sosyal medyayı en etkin kullanan ünlülerden Murat Boz, karantinada kaldığı süreçte sık sık paylaşım yapıyor. Murat Boz, bugün paylaştığı bir Instagram hikayesinde spor sonrası bir fotoğraf paylaşımında bulundu.

Boz, fotoğrafta spordan sonraki en doğal haliyle paylaştığı fotoğrafın üzerine "Güne karın egzersiziyle başlayınca ben… püfff… Günaydın herkese" yazdı.

Murat Boz'un yeni uyanmış ve yorulmuş hali dikkat çekerken son zamanlarda sporla birlikte verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği gibi, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de ciddi tedbirlerin alınmasına neden olan Koronavirüs salgını ardından insanlar evde kalmaya başlamış, bu süreçte de ünlüler sık sık spor, yemek, sağlıklı beslenmek gibi paylaşımlarını arttırmıştı

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Murat Boz’un ‘karantinada spor’ pozu olay oldu!
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