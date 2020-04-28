Engin Hepileri'nin oyuncu eşi Beyza Şekerci paylaştı... İşte Engin Hepileri ve oğlunun pazar pozu!

Ünlü oyuncu Engin Hepileri'nin kendi gibi oyuncu eşi Beyza Şekerci 2015 yılında evlenmişlerdi. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Can adında bir de çocukları var. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun özellikle eşi Engin Hepileri ve oğlu Can ile olan paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte Beyza Şekereci'nin son paylaşımı...
Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:37ABONE OL
Ünlü oyuncu Engin Hepileri'nin kendi gibi oyuncu eşi Beyza Şekerci 2015 yılında evlenmişlerdi. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Can adında bir de çocukları var.