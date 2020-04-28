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yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Ev karantinasında olan birçok ünlü isim, eski uğraşlarına geri döndü. Bu isimlerden biri de oyuncu Pelin Karahan oldu. Karahan, yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 19:30 ABONE OL
Pelin Karahan yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı

Ev karantinasında olan birçok ünlü isim, eski uğraşlarına geri döndü. Bu isimlerden biri de oyuncu oldu. Karahan, yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı.

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Pelin Karahan yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı
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