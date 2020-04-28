Pelin Karahan yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan Ev karantinasında olan birçok ünlü isim, eski uğraşlarına geri döndü. Bu isimlerden biri de oyuncu Pelin Karahan oldu. Karahan, yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı.
Giriş Tarihi: 28.4.2020 19:29Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 19:30ABONE OL
Ev karantinasında olan birçok ünlü isim, eski uğraşlarına geri döndü. Bu isimlerden biri de oyuncu Pelin Karahan oldu. Karahan, yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı.