Melis Sezen corona virüs ve karantina dönemini değerlendirdi! Şükretmeyi unuttuk
Genç oyuncu Melis Sezen pandemi sürecini değerlendirdi. Güzel oyuncu Melis Sezen, en önemli şeyin sağlık olduğunu ve sağlıklı olduğumuz her an için şükretmeyi unuttuğumuzu söyledi. Melis Sezen verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu…
Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:36Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 14:48ABONE OL
Melis Sezen, InStyle dergisine verdiği röportajda pandemi süreci hakkında konuştu: "En önemli şeyin sağlık olduğunu ve her sağlıklı anımız için şükretmeyi unuttuk.