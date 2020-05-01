Haberler Günaydın Haberleri Melis Sezen corona virüs ve karantina dönemini değerlendirdi! Şükretmeyi unuttuk

corona virüs ve karantina dönemini değerlendirdi! Şükretmeyi unuttuk

Genç oyuncu pandemi sürecini değerlendirdi. Güzel oyuncu Melis Sezen, en önemli şeyin sağlık olduğunu ve sağlıklı olduğumuz her an için şükretmeyi unuttuğumuzu söyledi. Melis Sezen verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu…

Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 14:48 ABONE OL
Melis Sezen corona virüs ve karantina dönemini değerlendirdi! Şükretmeyi unuttuk

, InStyle dergisine verdiği röportajda pandemi süreci hakkında konuştu: "En önemli şeyin sağlık olduğunu ve her sağlıklı anımız için şükretmeyi unuttuk.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melis Sezen corona virüs ve karantina dönemini değerlendirdi! Şükretmeyi unuttuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA