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saç rengini değiştirdi

Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak ekranlarda boy gösteren son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Düzgün fiziği ve yıllar içindeki değişimiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Mine Tugay görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı. Güzel oyuncu, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 21:30 Son Güncelleme: 24.6.2020 21:31 ABONE OL
Mine Tugay saç rengini değiştirdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen ve dün final yapan Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren , uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, yıllardır turuncu tonlarda görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı.

Mine Tugay saç rengini değiştirdi

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Güzel oyuncunun "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma 124 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Mine Tugay, paylaşımına kuaförünü de etiketleyerek teşekkür etti.

Mine Tugay saç rengini değiştirdi

İŞTE O PAYLAŞIM

Mine Tugay saç rengini değiştirdi
Mine Tugay saç rengini değiştirdi
Mine Tugay saç rengini değiştirdi
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Mine Tugay saç rengini değiştirdi
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