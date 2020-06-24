Mine Tugay saç rengini değiştirdi

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Güzel oyuncunun "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma 124 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Mine Tugay, paylaşımına kuaförünü de etiketleyerek teşekkür etti.