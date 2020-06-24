Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"

"TATLISES ARAMADI"

Milliyet'in haberine göre; İbo Show' programı ile tanınan Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna Didem Kınalı, "Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" cevabını verdi.

"İbrahim Tatlıses'in, 'Oğlum beni tehdit ediyor' diyerek oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi olduğu" haberleri hatırlatılan oryantal, "Allah kimseyi düşürmesin. Haberi okudum ve üzüldüm, gerçeklik payı var mı bilemiyorum" dedi.