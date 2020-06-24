Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"

Geçtiğimiz günlerde "Bu gidişle arabamı satacağım. Elimden başka bir şey gelmiyor" açıklaması ile gündem olan oryantal Didem Kınalı, maddi durumu hakkında konuşurken, kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan İbrahim Tatlıses'le ilgili soruyu da cevapladı.
Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Köpeğini gezdiren 34 yaşındaki oryantal, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
"ÇALIŞMAM LAZIM"
"Covid-19 salgını nedeniyle 4 aydır işsiz kaldığı için arabasını satacağı" haberleriyle gündem olan Didem Kınalı, "Evet, biraz daha dayanabilirim hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur, Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım" dedi.
"TATLISES ARAMADI"
Milliyet'in haberine göre; İbo Show' programı ile tanınan Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna Didem Kınalı, "Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" cevabını verdi.
"İbrahim Tatlıses'in, 'Oğlum beni tehdit ediyor' diyerek oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi olduğu" haberleri hatırlatılan oryantal, "Allah kimseyi düşürmesin. Haberi okudum ve üzüldüm, gerçeklik payı var mı bilemiyorum" dedi.
"KİMSE KİMSEYE ACIMIYOR"
"Yeri gelince anne babaya, evlat babaya, kimse kimseye acımıyor. Varsa tırnağın başını kaşıyacaksın. Allah herkesin yardımcısı olsun, evladından bile korusun. Ne evlatlar var; babasını, annesini maaşı için öldürüyor."
Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı 'İbo Show'da ettiği danslarla adından söz ettirmişti.