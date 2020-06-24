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'dan açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"

İbo Show’ programı ile tanınan ekonomik olarak zor günler geçiyor. Geçtiğimiz günlerde "Bu gidişle arabamı satacağım. Elimden başka bir şey gelmiyor" açıklaması ile gündem olan Kınalı, maddi durumu hakkında konuşurken, kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan 'le ilgilide çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Didem Kınalı’nın İbrahim Tatlıses için söylediği sözler…

Giriş Tarihi: 24.6.2020 17:44 Son Güncelleme: 24.6.2020 17:45 ABONE OL
Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor

Geçtiğimiz günlerde "Bu gidişle arabamı satacağım. Elimden başka bir şey gelmiyor" açıklaması ile gündem olan , maddi durumu hakkında konuşurken, kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan 'le ilgili soruyu da cevapladı.

Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor

, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Köpeğini gezdiren 34 yaşındaki , basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor

"ÇALIŞMAM LAZIM"

"Covid-19 salgını nedeniyle 4 aydır işsiz kaldığı için arabasını satacağı" haberleriyle gündem olan , "Evet, biraz daha dayanabilirim hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur, Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım" dedi.

Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor

"TATLISES ARAMADI"

Milliyet'in haberine göre; İbo Show' programı ile tanınan Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna , "Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" cevabını verdi.

"'in, 'Oğlum beni tehdit ediyor' diyerek oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi olduğu" haberleri hatırlatılan , "Allah kimseyi düşürmesin. Haberi okudum ve üzüldüm, gerçeklik payı var mı bilemiyorum" dedi.

Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor

"KİMSE KİMSEYE ACIMIYOR"

"Yeri gelince anne babaya, evlat babaya, kimse kimseye acımıyor. Varsa tırnağın başını kaşıyacaksın. Allah herkesin yardımcısı olsun, evladından bile korusun. Ne evlatlar var; babasını, annesini maaşı için öldürüyor."

Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor

, 'in bir döneme damga vuran programı 'İbo Show'da ettiği danslarla adından söz ettirmişti.

Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! Kimse kimseye acımıyor
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Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"
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