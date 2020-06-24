Şarkıcı Hülya Avşar'dan çok konuşulacak skandal sözler! Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum!

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirleriyle de kısa bir sohbet eden Avşar'ın 'peçe' açıklamaları ise olay oldu. Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" dedi.

Hülya Avşar'ın skandal sözleri tepki çekti! "Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum" | Video

Babalar Günü sebebiyle geç de olsa bir kutlama yemeği yiyen Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet etti. Daha önce maskesiz bir şekilde sahilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.

"ÇOK UYANIKLARMIŞ"

İşte Avşar'ın TV100'e yaptığı açıklamalar: "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu.''

Hülya Avşar'dan skandal sözler: Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum. Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirleriyle de kısa bir sohbet eden Avşar 'peçe' takanlar hakkında skandal cümleler kurdu. ''Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi...'' ''Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."

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