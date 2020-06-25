En çok izlenme payı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 27.95, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 28.11 izlenme payına ulaşan yapım, yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

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