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Ünlü oyuncu ’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…

Oyuncu , “Kapındaki kediler yüzünden apartman pireleniyor” diyen apartman yöneticisinin darp ve tehdidine maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu

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Giriş Tarihi: 27.6.2020 09:42 Son Güncelleme: 27.6.2020 11:05 ABONE OL
Ünlü oyuncu Hülya Şen’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…

'APARTMAN KOKUYOR'
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 52 yaşındaki 'in Beşiktaş'taki evinin kapısı 6 Nisan günü çalındı. Şen'in iddiasına göre; üst kat komşusu ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Yasemin M., kapısının önünde beslediği kedilerin apartmanda koku, pislik ve pire oluşturduğunu söyleyerek kedilere kötü muamele yaptı. Ardından ikili arasında kavga çıktı.

Ünlü oyuncu Hülya Şen’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…

'BEN DE DAVACIYIM'
Şen, tartışmayı cep telefonuna kaydedince sinirlenen yönetici, Şen'e tekme savurarak darp etmeye çalıştı. Şen, karakola gidip şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Hülya Şen'e şok saldırı! Skandal olaydan görüntüler... Video

Ünlü oyuncu Hülya Şen’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…

Yönetici Yasemin M. ise "'e koronavirüsten bahsettim ve tedbirli olmasını istedim.

Ünlü oyuncu Hülya Şen'e şok saldırı! Skandal olaydan görüntüler... Video

Ünlü oyuncu Hülya Şen’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…

Bana iftira attığı için ben de ondan şikayetçiyim" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ünlü oyuncu Hülya Şen’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…
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