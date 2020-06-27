Ünlü oyuncu Hülya Şen’e büyük şok! Önce darp edildi sonra…

'APARTMAN KOKUYOR'

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 52 yaşındaki Hülya Şen'in Beşiktaş'taki evinin kapısı 6 Nisan günü çalındı. Şen'in iddiasına göre; üst kat komşusu ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Yasemin M., kapısının önünde beslediği kedilerin apartmanda koku, pislik ve pire oluşturduğunu söyleyerek kedilere kötü muamele yaptı. Ardından ikili arasında kavga çıktı.