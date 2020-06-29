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dizisinin ’sı plajda şov yaptı!

Yenil Gelin dizisinde karakteriyle gönüllere taht kuran Brezilyalı oyuncu , tatilde şov yaptı. Oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Deniz keyfi sonrası iskelede top sektiren Brezilyalı güzel Jessica May, başarılı performansıyla görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:39 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:46 ABONE OL
Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

Oyuncu , eşi Hüseyin Kara ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Deniz keyfi sonrası iskelede top sektiren Brezilyalı güzel, başarılı performansıyla görenleri şaşırttı.

Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Çekimleri Kapadokya'da yapılacak yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan , set öncesi eşi Hüseyin Kara'yla birlikte tatile çıktı.

Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

Posta'nın haberine göre; Çift, evlilik yıldönümlerini de tatilde kutladı. Hüseyin Kara'nın romantik bir akşam yemeğine çıkardığı eşine pırlanta kolye hediye ettiği öğrenildi.

Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

YETENEKLİ GÜZEL
ve Hüseyin Kara, hafta sonu arkadaşlarıyla Gündoğan'daki bir plajda görüntülendi.

Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

Eşi güneşlenirken denize girip bir süre yüzen May, daha sonra iskeleye çıkıp duş aldı.

Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

Duşun ardından iskeledeki topu alıp sektiren ve futbol konusundaki tüm yeteneğini gözler önüne seren May, görenleri şaşkına çevirdi.

Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!
Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!
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Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!
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