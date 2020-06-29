Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May plajda şov yaptı!

Oyuncu Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Deniz keyfi sonrası iskelede top sektiren Brezilyalı güzel, başarılı performansıyla görenleri şaşırttı.
YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Çekimleri Kapadokya'da yapılacak yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Jessica May, set öncesi eşi Hüseyin Kara'yla birlikte tatile çıktı.
Posta'nın haberine göre; Çift, evlilik yıldönümlerini de tatilde kutladı. Hüseyin Kara'nın romantik bir akşam yemeğine çıkardığı eşine pırlanta kolye hediye ettiği öğrenildi.
YETENEKLİ GÜZEL
Jessica May ve Hüseyin Kara, hafta sonu arkadaşlarıyla Gündoğan'daki bir plajda görüntülendi.
Eşi güneşlenirken denize girip bir süre yüzen May, daha sonra iskeleye çıkıp duş aldı.
Duşun ardından iskeledeki topu alıp sektiren ve futbol konusundaki tüm yeteneğini gözler önüne seren May, görenleri şaşkına çevirdi.