Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!

Gupse Özay, hız tutkunu sevgilisi Barış Arduç'a spor arabasını sattırdı. Arduç, spor arabadan aile otomobiline geçti.
Hürriyet'in haberine göre; Sevgilisi Barış Arduç'un hız tutkusundan bıkan Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış.
Arduç, Gupse Hanım'ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı aracı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir araç satın almış.
Arduç'un çok hızlı otomobil kullanmasından tedirgin olan Özay, yaptığı baskı sonucu sevgilisini spor otomobilden aile arabasına geçirmeyi başardı.