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ile karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ile yaz tatili için bu yıl Bodrum’u tercih etti. Sevgilisi Barış Arduç’un hız tutkusundan bıkan Gupse Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış. Barış Arduç, Gupse Özay’ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı aracı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir araç satın almış.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:51 Son Güncelleme: 1.7.2020 15:11 ABONE OL
Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!

, hız tutkunu sevgilisi 'a spor arabasını sattırdı. Arduç, spor arabadan aile otomobiline geçti.

Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!

Hürriyet'in haberine göre; Sevgilisi 'un hız tutkusundan bıkan Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış.

Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!

Arduç, Gupse Hanım'ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı aracı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir araç satın almış.

Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!

Arduç'un çok hızlı otomobil kullanmasından tedirgin olan Özay, yaptığı baskı sonucu sevgilisini spor otomobilden aile arabasına geçirmeyi başardı.

Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!
Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!
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Gupse Özay ile Barış Arduç karar verdi! Son sözü Gupse Özay söyledi!
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