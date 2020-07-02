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sessizliğini bozdu! Ev sahibine açtı…

Şarkıcı , “1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor” diyen Yusuf Araz hakkında "gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı" iddiasıyla açtı. Defne Samyeli sessizliğini bozdu. Defne Samyeli, kendisini rezil edeceği ve şantajda bulunduğu iddiasıyla ev sahibi Yusuf Araz'a İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi davası açtı.

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Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:28 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:30 ABONE OL
Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…

Aylık 12 bin 500 liralık kira bedeli üzerinden yaklaşık 1.5 yıllık kirayı ödemediği iddia edilen sessizliğini bozdu.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…

Samyeli, kendisini rezil edeceği ve şantajda bulunduğu iddiasıyla Yusuf Araz'a İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi davası açtı.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…

dilekçesinde "Davalının basına yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin müvekkilimi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…

Davalının "1.5 yıldır kiramı alamıyorum" iddiası ile müvekkilimin toplum nezdinde ödemelerini yapmadığı, ödeme gücü olmadığı yönünde bir algı yaratılmıştır" denildi.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…
Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…
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Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Ev sahibine dava açtı…
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