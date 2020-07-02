Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kadına Şiddetr Hayır" dedi. Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u feci şekilde darp ettiği iddiaları sonrası ünlü isimlerden de tepki geldi. Bu isimlerden biri de şarkıcı Hadise idi.
Hadise Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından şiddete maruz bırakıldığı haberleri sonrası Instagram hesabından sert tepki gösterdi.
Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirmişti.
Bulutsuz açıklamasında "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.
Hadise açıklamasında "Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın" dedi.
Hadise açıklamasının devamında şunları söyledi: "Hayatınızda ne yaşadıysanız neyse sorununuz önce çözün ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil..."
İşte Hadise'nin Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı...