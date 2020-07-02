Haberler Günaydın Haberleri Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

şiddet olayı sonrası 'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

Şarkıcı hesabından yaptığı paylaşımla "" dedi. Oyuncu 'in sevgilisi 'u feci şekilde darp ettiği iddiaları sonrası ünlü isimlerden de tepki geldi. Bu isimlerden biri de şarkıcı Hadise idi. Hadise Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından şiddete maruz bırakıldığı haberleri sonrası hesabından sert tepki gösterdi. Hadise "Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; EZİKSİZNİZ!" sözleriyle Ozan Güven'i hedef aldı. İşte Hadise'nin Deniz Bulutsuz'a destek paylaşımı...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 15:47 Son Güncelleme: 2.7.2020 15:58 ABONE OL
Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

Şarkıcı hesabından yaptığı paylaşımla "" dedi. Oyuncu 'in sevgilisi 'u feci şekilde darp ettiği iddiaları sonrası ünlü isimlerden de tepki geldi. Bu isimlerden biri de şarkıcı Hadise idi.

Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

'un tarafından şiddete maruz bırakıldığı haberleri sonrası hesabından sert tepki gösterdi.

Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

Oyuncu 'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi , konuyla ilgili üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirmişti.

Bulutsuz açıklamasında "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

açıklamasında "Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın" dedi.

Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...

açıklamasının devamında şunları söyledi: "Hayatınızda ne yaşadıysanız neyse sorununuz önce çözün ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil..."

İşte Hadise'nin 'a destek paylaşımı...

Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadise şiddet olayı sonrası Ozan Güven'i hedef aldı! Ünlü Şarkıcı Hadise: Eziksiniz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA