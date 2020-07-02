Oyuncu Tolgahan Sayışman: Kötülük düşünen kötülük bulsun

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Beykoz'daki 8 milyon TL'lik villasının garajında iki motosikleti bulunan Sayışman, geçtiğimiz günlerde 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye eden Sayışman'a sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi: "İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."