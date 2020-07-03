Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi. Büyük oğlu Ali'de pek dışarı çıkarmayan ve yüzünü göstermeyen ikili, Han bebeğinde yüzünü saklıyordu. Tüm önlemlere rağmen bu çabalarında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.