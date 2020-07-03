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ile ’in bebekleri ilk kez görüntülendi!

2009 yılında ile nikah masasına oturan , geçtiğimiz aylarda adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Ali isimli bir çocuğu olan ve 3 ay önce de bir erkek dünyaya getiren Bergüzar Korel, doğum sonrası uzun süre ortalarda görünmedi. İşte merak edenler için Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in bebekleri Han…

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:37 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:41 ABONE OL
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun aradan sonra ile ilk kez görüntülendi. Büyük oğlu Ali'de pek dışarı çıkarmayan ve yüzünü göstermeyen ikili, Han bebeğinde yüzünü saklıyordu. Tüm önlemlere rağmen bu çabalarında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

Etiler'de bir mekanda oturan ve çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

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Kahve molasını bebeğin ağlaması ile bozan , sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası 'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile bebeği sevdirdi. Korona virüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu bu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

Muhabirlerin kendilerini görüntülemesinden habersiz olan Korel'in, doğum kilolarını henüz veremediği dikkat çekti.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!

İŞTE BERGÜZÜR KOREL İLE 'İN BEBEKLERİ ...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!
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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in bebekleri Han ilk kez görüntülendi!
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