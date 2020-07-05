Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

Geçtiğimiz ay Manisa'da büyük bir trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi, Bodrum'da moral tatiline çıktı.
Bodrum Gölköy'deki Flamme Beach'te görüntülenen Alişan, oğlu Burak'la denize girdi. İkiliye, kaza anında yanlarında olan Burak'ın bakıcısı da eşlik etti.
Posta'nın haberine göre; Objektiflere el sallayarak mutluluklarını gözler önüne seren Alişan, oğlu ağlamaya başlayınca bakıcıdan yardım aldı.
Burak bebeğin, bakıcının kucağına geçince susması dikkat çekti.
Hamile eşi Buse Varol'un alışverişe çıktığını söyleyen şarkıcı, yaşanan kaza hakkında, "Allah korudu" dedi.
Buse Varol, yazlık alışverişini tamamladıktan sonra eşi ve oğlunun yanına gitti ve akşam üzeri denize girdi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca Alişan, gazetecilerden çekmemeleri için ricada bulundu.