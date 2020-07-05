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ile moral tatiline çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'e giderken kaza yapan , ailesiyle moral tatiline çıktı. Alişan ile eşi , önceki gün Gölköy'de minik oğlu Burak'la denize girip oynadı. İşte Alişan, Buse Varol çiftinin neşeli halleri…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 14:01 Son Güncelleme: 5.7.2020 14:06 ABONE OL
Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

Geçtiğimiz ay Manisa'da büyük bir trafik kazası geçiren şarkıcı ve ailesi, Bodrum'da moral tatiline çıktı.

Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

Bodrum Gölköy'deki Flamme Beach'te görüntülenen , oğlu Burak'la denize girdi. İkiliye, kaza anında yanlarında olan Burak'ın bakıcısı da eşlik etti.

Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

Posta'nın haberine göre; Objektiflere el sallayarak mutluluklarını gözler önüne seren , oğlu ağlamaya başlayınca bakıcıdan yardım aldı.

Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

Burak bebeğin, bakıcının kucağına geçince susması dikkat çekti.

Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

Hamile eşi 'un alışverişe çıktığını söyleyen şarkıcı, yaşanan kaza hakkında, "Allah korudu" dedi.

Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!

, yazlık alışverişini tamamladıktan sonra eşi ve oğlunun yanına gitti ve akşam üzeri denize girdi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca , gazetecilerden çekmemeleri için ricada bulundu.

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Buse Varol ile Alişan moral tatiline çıktı!
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