Umut Oğuz özel hastanelere ateş püskürdü! İmdadına Başakşehir Şehir Hastanesi koştu

Ünlü oyuncu Umut Oğuz yaşadığı sağlık skandalını sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile anlattı. Oğuz 'Eşim rahatsızlandı ambulans çağırdık 10 dakika da geldi fakat eşim ambulansın içinde 45 dakika bekletildi. Gerekçesi ise karşıdaki hastaneden onay beklemeleriydi. Birçok özel hastaneyi arattık fakat kimse kabul etmedi' dedi.

38 DERECE ATEŞLE BEKLETTİLER!

Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti; 38 derece ateşi olmasına rağmen hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Hemen aldılar çoğu özel hastaneden daha iyi bir hizmet aldık. Ambulans bize Başakşehir Şehir Hastanesi'ne götüremeyiz dedi, ben de özel aracımla götürmek zorunda kaldım. Sağlık sigortası şirketleri böyle bir dönemde pandemiyi bahane edip işgüzarlık ediyor olabilir mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans bir hastaneyi hedef görerek çıkamıyor mu? Ben de Şehir Hastanelerine ön yargılıydım. Şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir hizmetle bugün biz tedavi olduk. Oğuz '45 dakika ambulansta bekletmek nedir?, Eşimin durumu ağırlaşsaydı bunun hesabını kim verecekti ? diyerek serzenişte bulundu.

Ünlü Oyuncu Umut Oğuz'dan eşini tedavi etmeyen özel hastanelere tepki | Video