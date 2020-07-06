Ünlü Oyuncu Umut Oğuz'dan eşini tedavi etmeyen özel hastanelere tepki | Video

Ünlü Oyuncu Umut Oğuz, özel sağlık sigortası olmasına rağmen tedavi için eşini kabul etmeyen özel hastaneler ateş püskürdü! Ünlü Oyuncu Umut Oğuz, açıklamasında; eşini hemen kabul ederek tedavisini gerçekleştiren İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.