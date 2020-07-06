Video Yaşam Ünlü Oyuncu Umut Oğuz'dan eşini tedavi etmeyen özel hastanelere tepki | Video

Ünlü Oyuncu Umut Oğuz'dan eşini tedavi etmeyen özel hastanelere tepki | Video

Ünlü Oyuncu Umut Oğuz'dan eşini tedavi etmeyen özel hastanelere tepki | Video
06.07.2020 | 12:07

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Ünlü Oyuncu Umut Oğuz, özel sağlık sigortası olmasına rağmen tedavi için eşini kabul etmeyen özel hastaneler ateş püskürdü! Ünlü Oyuncu Umut Oğuz, açıklamasında; eşini hemen kabul ederek tedavisini gerçekleştiren İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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