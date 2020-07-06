Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!

Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.