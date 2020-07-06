Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!

Geçen hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum'daki iki yazlık evini ailesine tahsis ettiği, kendisi de eşiyle kiraya çıktıkları haberi gündem olmuştu. Zehra Çilingiroğlu'nun eşi Alaattin Kadayıfçıoğlu da benzer bir yönteme başvurdu.
Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.
Londra'da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.
Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme'de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.