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'na sevgilisi 'dan ayrı ev!

Geçen hafta 'un Bodrum'daki iki yazlık evini ailesine tahsis ettiği, kendisi de eşiyle kiraya çıktıkları haberi gündem olmuştu. 'nun eşi da benzer bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 1 yıldır 'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 14:52 Son Güncelleme: 6.7.2020 15:08 ABONE OL
Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!

Geçen hafta 'un Bodrum'daki iki yazlık evini ailesine tahsis ettiği, kendisi de eşiyle kiraya çıktıkları haberi gündem olmuştu. 'nun eşi da benzer bir yönteme başvurdu.

Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!

Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır 'ın kızı ile birlikte olan hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!

Londra'da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.

Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!

Aynı şekilde da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme'de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.

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Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrı ev!
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