Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

Hadise, Fendi'nin 30 bin liralık elbisesini giydi. Hayranları tarzını eleştirdi. Oyuncu Kaan Yıldırım ise şarkıcı aşkının elbiseli pozlarını beğenerek tepkilere cevap verdi.
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı, önceki gün Fendi'nin elbisesini üzerinde taşıdı. Ancak 30 bin liralık çiçekli uzun elbisesi, hayranlarından kırık not aldı.
Takvim'in haberine göre; Belçika doğumlu şarkıcının sevenleri, "Şekli, şemali, tasarımı, her şeyi çok kötü", "Bunu giydiğine inanamıyoruz" şeklinde yorumlar yaptı.
Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım ise şarkıcının elbiseli paylaşımına beğeni bıraktı.