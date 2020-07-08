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ile gizli saklı yaşayan … Sevgilisine sahip çıktı!

Aşklarıyla uzun bir zamandır magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ile oyuncu sevgilisi , yeni bir haberle gündeme geldi. Hadise, Fendi’nin 30 bin liralık elbisesini giydi. Hayranları sosyal medyadan tarzını eleştirdi. Oyuncu Kaan Yıldırım ise şarkıcı aşkının elbiseli pozlarını sosyal medyada beğenerek tepkilere cevap verdi. İşte Hadise’nin paylaşımı ve sevgilisi Kaan Yıldırım’ın desteği…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:53 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:03 ABONE OL
Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

, Fendi'nin 30 bin liralık elbisesini giydi. Hayranları tarzını eleştirdi. Oyuncu ise şarkıcı aşkının elbiseli pozlarını beğenerek tepkilere cevap verdi.

Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

giyimi ile magazin gündeminde bir kez daha yerini aldı.

Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

ile yaşayan şarkıcı, önceki gün Fendi'nin elbisesini üzerinde taşıdı. Ancak 30 bin liralık çiçekli uzun elbisesi, hayranlarından kırık not aldı.

Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

Takvim'in haberine göre; Belçika doğumlu şarkıcının sevenleri, "Şekli, şemali, tasarımı, her şeyi çok kötü", "Bunu giydiğine inanamıyoruz" şeklinde yorumlar yaptı.

Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

ile gizli saklı yaşayan ise şarkıcının elbiseli paylaşımına bıraktı.

Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!

Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!
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Hadise ile gizli saklı aşk yaşayan Kaan Yıldırım… Sevgilisine sahip çıktı!
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