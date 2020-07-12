Son Dakika: Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımlarına rekor beğeni! Ünlü sanatçıdan Ayasofya kararı sonrası peş peşe tweetler geldi!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Ayasofya kararı paylaşımları büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin birçok farklı fikir ortaya atılırken Tilbe, duyduğu minnet ve sevinci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Twitter hesabından gelen bu peş peşe paylaşımlarla ilgi gören şarkıcı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Yıldız Tilbe'den gelen son dakika Ayasofya paylaşımları ve son dakika haberine ilişkin detaylar…
YILDIZ TİLBE'NİN AYASOFYA KARARI SONRASI PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Yalnızca ülkemizde değil dünyanın gündemine oturan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararı sonrası ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü. Duyduğu minnet ve sevinci twitter hesabından paylaşan şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu…
DUYDUĞU SEVİNCİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!
Ayasofya'nın Bizans'ın elinde iken de Allah'ın evi olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı "Mal sahibine döndü, hak yerini buldu." Dedi…
Danıştay kararı ile 86 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacağı haberi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Yıldız Tilbe bu kararın ardından "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadeleri ve konuyla alakalı olarak paylaştığı peş peşe tweetlerle olay oldu.
AYASOFYA PAYLAŞIMLARI BEĞENİ REKORU KIRDI!
Ünlü şarkıcı paylaşımları ile beğeni rekorlarına imza atarken "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. "
"MAL SAHİBİNE DÖNDÜ..."
"Hepsine aşığım. Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu ,mal sahibine döndü , hak yerini buldu , orası Osmanlı'nın veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil,Fatihin'di. Sevindim Valla. Ayasofya Bizansta iken , Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi , Ayasofya ibadethanedir her dinde , bizde Camiidir" ifadelerine yer verdi.