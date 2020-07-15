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'ın oğlu 'ın eğlenceli dansı

Ailesiyle tatil yapan , çocukları ile tatile çıkan Çağla Şıkel'le bir araya geldi. Buluşmaya Alişan'ın minik oğlu 'ın dansları damga vurdu.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:38 Son Güncelleme: 15.7.2020 23:28 ABONE OL
Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı

ile oğlu , Çağla Şıkel ve oğulları Uzay ve Kuzey'le bir araya geldi. Buluşmaya Burak'ın eğlenceli dansı damga vurdu.

Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı

Ailesiyle tatil yapan , çocukları ile tatile çıkan Çağla Şıkel'le bir araya geldi. Buluşmaya Alişan'ın minik oğlu 'ın dansları damga vurdu. Burak'a Çağla Şıkel'in oğulları Uzay ve Kuzey de eklenince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı

O anları Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştı!

İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı | Video

Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı
Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı
Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı
Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı
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Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı
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