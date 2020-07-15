Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı

Ailesiyle tatil yapan Alişan, çocukları ile tatile çıkan Çağla Şıkel'le bir araya geldi. Buluşmaya Alişan'ın minik oğlu Burak'ın dansları damga vurdu.
Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:38Son Güncelleme: 15.7.2020 23:28ABONE OL
Alişan ile oğlu Burak, Çağla Şıkel ve oğulları Uzay ve Kuzey'le bir araya geldi. Buluşmaya Burak'ın eğlenceli dansı damga vurdu.
Ailesiyle tatil yapan Alişan, çocukları ile tatile çıkan Çağla Şıkel'le bir araya geldi. Buluşmaya Alişan'ın minik oğlu Burak'ın dansları damga vurdu. Burak'a Çağla Şıkel'in oğulları Uzay ve Kuzey de eklenince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.