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, fit vücuduyla hayran bıraktı!

Yıldız futbolcu 'in eşi , önceki gün ağabeyinin düğününe katıldı. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, doğum kilolarından 3,5 ay içinde kurtuldu. Abisinin düğününden fotoğraf paylaşan Amine'ye hayranları övgü dolu yorumlar yağdı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 18:17 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:22 ABONE OL
Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!

'le evliliğinden olan kızı Eda'yı 30 Mart'ta kucağına alan , önceki gün ağabeyinin düğününe katıldı. 27 yaşındaki Gülşe'nin doğum kilolarını 3.5 ayda tamamen verdiği gözlendi.

Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!

Düğünde balık tipi elbise tercih eden çiçeği burnunda anneye takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!

Öte yandan Gulşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.

Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!
Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!
Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!
Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!
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Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!
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