Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!

Mesut Özil'le evliliğinden olan kızı Eda'yı 30 Mart'ta kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün ağabeyinin düğününe katıldı. 27 yaşındaki Gülşe'nin doğum kilolarını 3.5 ayda tamamen verdiği gözlendi.
Düğünde balık tipi elbise tercih eden çiçeği burnunda anneye takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.
Öte yandan Gulşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.