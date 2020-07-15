Amine Gülşe, fit vücuduyla hayran bıraktı!

Öte yandan Gulşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Amine Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı ve çifte İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alarak hediye etti.