Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp’in hapsi isteniyor!

Ayla, Müslüm, Çiçero ve Türk İşi Dondurma gibi filmlerin prodüksiyonluğunu yapan Dijital Yapım Evi şirketinin yetkililerinden Uğur Çağlar Ercan Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Uğur Çağlar Ercan'ın çalıştığı şirkette Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en çok gişe yapan ilk 7 filminden birisi olan Ayla adli sinema filminin Kore Savaşında geçen hayatını kaybeden Türk askerinin ailesinin 65 yıllık hayatının konu alındığı anlatıldı.

'SENARYOYU BELGESELDEN DERLEYİP YUTTURMAYA ÇALIŞTI'

Şüpheli Yiğit Güralp'in filme konu olan hikâyeyi daha önce Kore televizyonlarında yayınlanan belgesellerle birleştirip sunum haline getirerek Ercan'ın çalıştığı şirkete kendi projesi olduğunu iddia ederek sinema filmi projesi adı altında anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Güralp ile çalışmaya başlayan şirket bir süre sonra hikâyenin 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşında görevli merhum Süleyman Dilbirliği ile savaş esnasında anne, baba ve tüm ailesini kaybeden Koreli Kim Eunja arasında yaşanan gerçek hayat hikâyesinin MBC adlı televizyon şirketinin yapımı olan belgeselden alıntı olduğunu öğrendi.

'150 BİN LİRA ALDI FAZLASINI İSTEDİ'

Projenin biyografiden alıntı olduğunu öğrenen şirket Yiğit Güralp'in 'Proje sahibiyim' söylemlerini dikkate almayarak aralarındaki sözleşme kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Uğur Çağlar Ercan savcılığa sunduğu dilekçesinde Yiğit Güralp'in projenin senaristi olduğu için kendilerinden 150 bin lira aldığını bir takım haksız iddia ve talepleri kabul edilmeyince sosyal medya hesabından söz konusu yapım şirketini karalamaya, suçlamaya ve toplum önünde küçük düşürmeye çalıştığını ifade etti. Son olarak yapım şirketi hakkında 'Ayılar Çetesi' olarak hakaret içerikli sözler sarf ederek Yiğit Güralp'in şirkete saldırmaya devam ettiğini belirten Ercan Güralp'in cezalandırılmasını istedi.

2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Yiğit Güralp'in alınan ifadesinde şirketle aralarında anlaşmazlık olduğunu ancak söz konusu yazıları yazmadığını ifade etse de Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu yazılanların Yiğit Güralp'e ait olduğunu tespit etti. Söz konusu yazılanlarla Yiğit Güralp'e 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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