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2018 yılında çok konuşulan oldukça renkli ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular ve çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlardı. Oğulları Marsel'i kucaklarına aldı. Doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 19:15 Son Güncelleme: 16.7.2020 19:16 ABONE OL
Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!

2018 yılında çok konuşulan oldukça renkli ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular ve çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlardı. Oğulları Marsel'i kucaklarına aldı. Doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.

Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!

Geçtiğimiz gün baba olan Erkan Kolçak Köstendil, eşi ile fotoğrafını paylaştı:

Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!

"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu Hoşgeldin oğlum..."

Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!
Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!
Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!
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Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf!
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