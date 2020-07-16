Şarkıcı Aydilge'ye çirkin yorum! Aydilge yaşadığı büyük şoku anlattı!

Birçok ünlü dizinin jenerik müziğini seslendirerek, adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Aydilge, YouTube'da Bi' Başka kanalından Öznur Doğan'a samimi açıklamalarda bulundu. Efsane dizi Kiralık Aşk'ın müziğini yaptığı süreçte, Barış Arduç'un gülümsemesinden çok etkilendiğini belirten şarkıcı, şarkının bazı sözlerini Barış arduç'u düşünerek kaleme aldığını itiraf etti.

Kiraz Mevsimi setinde tanışan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun evliliğe doğru yürüdüğünü belirten Aydilge, izleyicilerin aynı durumu Elçin Sangu ve Barış Arduç'ta da beklediğini ancak ne yazık ki gerçekleşmediğini anlattı.

Kiraz Mevsimi, Kiralık Aşk ve Çatı Katı Aşk gibi dizilerin jenerik müziklerini seslendiren ve özellikle YouTube'da şarkıları milyonlarca kez dinlenen Aydilge, kendisine yapılan kötü yorumlardan, hayatındaki en büyük hatasına kadar her şeyi Bi' Başka'ya konuştu. İşte keyifli sohbetten kesitler…