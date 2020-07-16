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ile anılan … Gerçek ortaya çıktı!

29 yaşındaki oyuncu , hesabından 67. yaşına giren usta oyuncu 'in doğum gününü kutladı. Türkay, Yöntem ile sarılarak çekilen fotoğrafını paylaşarak duygusal da bir not yazdı. Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile paylaştığı fotoğrafa kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. Türkay için peş peşe "Aşkını ilan etti" yorumları yapıldı. Kısa sürede gündem olan Yöntem'le yaşadığı ileri sürülen genç oyuncudan yeni bir hamle geldi. Türkay, Selçuk Yöntem için yaptığı paylaşımı Instagram'dan sildi. Bu olayla birlikte bir gerçek daha ortaya çıktı Selçuk Yöntem’in 33 yıllık evliliğini ile sürdürüyor. Çiftin Iraz isminde bir de kızları var. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem’i kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 16.7.2020 08:23 Son Güncelleme: 16.7.2020 08:27 ABONE OL
Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

Genç oyuncu , sosyal medyada ile bu samimi fotoğrafını paylaşıp 67 yaşına giren deneyimli oyuncunun yeni yaşını şöyle kutladı:

Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

"Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiçbir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara."

Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

Vay vay vay... Tuvana döktürmüş, edebiyat parçalamış. Nasıl bir hayat sınıfıymış o! Bir erkek, bir kadından "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim" sözünü duyarsa ne yapar? Normalde gururlanır ama Yöntem gibi evliyse Tuvana'ya bu mesajı sildirtir! Sosyal medyada 'RT' rekoru kıran bir paylaşımı silmek de sildirtmek kadar absürt aslında. Gören gördü, paylaştı, silmek paylaşımı artırır.

Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

Yöntem, 33 yıldır eski bale sanatçısı ile evli ve Iraz adında bir de kızı var. Yöntem'i eşi ve kızıyla medyada görmüyorduk. Türkay'ın paylaşımından sonra Yöntem'in bazı hayranları sosyal medyada "Selçuk Bey'in Bihter ile değil, Cihan Yöntem ile evli olduğunu öğrendik" diye yazdılar! '-ı Memnu' gibi fenomen bir dizide başrol oynayınca işte böyle gerçek ile kurgu yer değiştiriyor! Elbette çıkan son haberlere en çok medyadan uzakta bir hayat sürdüren Cihan Yöntem üzüldü.

Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

ESPRİLER YIKILIYOR!

ise Türkay'ın paylaştığı fotoğraf hakkında muhabirlerin yönelttiği sorulara "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi!

Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

Magazin medyası olanı, yaşananı sayfalarına taşır. Yöntem'in tabiriyle asıl 'Yanlış şeyler' sosyal medyada yazılıyor! '-ı Memnu'ya göndermeler yapılıyor. ; Adnan Bey, Behlül, Firdevs Hanım, Bihter esprileri ile yıkılıyor.

Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

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Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!
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