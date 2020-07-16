Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

Yöntem, 33 yıldır eski bale sanatçısı Cihan Yöntem ile evli ve Iraz adında bir de kızı var. Yöntem'i eşi ve kızıyla medyada görmüyorduk. Türkay'ın paylaşımından sonra Yöntem'in bazı hayranları sosyal medyada "Selçuk Bey'in Bihter ile değil, Cihan Yöntem ile evli olduğunu öğrendik" diye yazdılar! 'Aşk-ı Memnu' gibi fenomen bir dizide başrol oynayınca işte böyle gerçek ile kurgu yer değiştiriyor! Elbette çıkan son haberlere en çok medyadan uzakta bir hayat sürdüren Cihan Yöntem üzüldü.