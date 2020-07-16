Tuvana Türkay ile anılan Selçuk Yöntem… Gerçek ortaya çıktı!

Genç oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada Selçuk Yöntem ile bu samimi fotoğrafını paylaşıp 67 yaşına giren deneyimli oyuncunun yeni yaşını şöyle kutladı:
"Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiçbir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara."
Vay vay vay... Tuvana döktürmüş, edebiyat parçalamış. Nasıl bir hayat sınıfıymış o! Bir erkek, bir kadından "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim" sözünü duyarsa ne yapar? Normalde gururlanır ama Yöntem gibi evliyse Tuvana'ya bu mesajı sildirtir! Sosyal medyada 'RT' rekoru kıran bir paylaşımı silmek de sildirtmek kadar absürt aslında. Gören gördü, paylaştı, silmek paylaşımı artırır.
Yöntem, 33 yıldır eski bale sanatçısı Cihan Yöntem ile evli ve Iraz adında bir de kızı var. Yöntem'i eşi ve kızıyla medyada görmüyorduk. Türkay'ın paylaşımından sonra Yöntem'in bazı hayranları sosyal medyada "Selçuk Bey'in Bihter ile değil, Cihan Yöntem ile evli olduğunu öğrendik" diye yazdılar! 'Aşk-ı Memnu' gibi fenomen bir dizide başrol oynayınca işte böyle gerçek ile kurgu yer değiştiriyor! Elbette çıkan son haberlere en çok medyadan uzakta bir hayat sürdüren Cihan Yöntem üzüldü.
ESPRİLER YIKILIYOR!
Selçuk Yöntem ise Türkay'ın paylaştığı fotoğraf hakkında muhabirlerin yönelttiği sorulara "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi!
Magazin medyası olanı, yaşananı sayfalarına taşır. Yöntem'in tabiriyle asıl 'Yanlış şeyler' sosyal medyada yazılıyor! 'Aşk-ı Memnu'ya göndermeler yapılıyor. Sosyal medya; Adnan Bey, Behlül, Firdevs Hanım, Bihter esprileri ile yıkılıyor.