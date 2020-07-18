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'den mesaj var! sevenlerini üzmüştü...

hastalığı yüzünden ölümden dönen bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına tedavisine başladığı duyurulmuştu. Kök hücre tedavisi öncesi saçlarını sıfıra vurduran ve kuaförde çekilmiş karesi ile gündem olan Mehmet Ali Erbil'den yeni bir paylaşım geldi. Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunu merak eden hayranları evinden seslendi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 11:15 Son Güncelleme: 18.7.2020 11:21 ABONE OL
Mehmet Ali Erbil'den mesaj var! Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzmüştü...

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve adeta ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Geçen ayın ortasında uzun bir süre sonra ilk defa dışarıya çıkan ve Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesi ziyareti ile kendisini gösteren Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladı.

Saçlarını sıfıra vurduran ve kuaförde çekilmiş karesi kısa sürede sosyal medyaya düşen Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunu merak eden hayranları için gece saatlerinde yeni bir paylaşımda bulundu.

Evinde dinlenirken çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil, "iyiyim çok Şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" notuyla kendisini merak edenleri bir nebze olsun rahatlattı.

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Mehmet Ali Erbil'den mesaj var! Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzmüştü...
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